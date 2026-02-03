Время обмозговать: почему переговоры по Украине в ОАЭ перенесли на 3 дня

Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта, запланированные на 1 февраля в столице ОАЭ, неожиданно перенесли. Новыми датами стали 4 и 5 февраля.
В Кремле причину объяснили необходимостью «дополнительной стыковки графиков». Однако реальная подоплека, как выяснилось, кроется в другой важной встрече, которая состоялась за океаном.
Непосредственно перед планируемыми переговорами, 31 января, в Майами провели консультации спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и высокопоставленная американская делегация.
«Украине, ЕС и Британии надо обмозговать».
По мнению политолога Вадима Трухачева, высказанном для aif.ru, именно результаты встречи в Майами и стали причиной сдвига сроков.
Переговоры могли перенести для того, чтобы выделить больше времени на обдумывание высказываний Дмитриева в США, считает эксперт. Он подчеркивает, что у сторон переговоров возникла необходимость проанализировать новую информацию.
«Украине, ЕС и Британии надо обмозговать то, что сказал в США Дмитриев. Штука техническая, не влияющая, по сути, ни на что», — отметил Трухачев, комментируя перенос.
Что говорил Кремль о переговорах?
Официальное подтверждение новых дат переговоров в Абу-Даби прозвучало от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Среда-четверг, действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить», — заявил представитель Кремля журналистам.
Напомним, что первый раунд трехсторонних консультаций в столице ОАЭ прошел 23−24 января, где стороны обсуждали вопросы прекращения огня и пути политического урегулирования. Предстоящая встреча станет их логическим продолжением.
«Конструктивная встреча» в Майами: что обсуждали с американцами?
Сама встреча в Майами, предшествовавшая переносу, была охарактеризована обеими сторонами как плодотворная.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев после переговоров написал в соцсетях: «Конструктивная встреча с американской делегацией по миротворчеству. Продуктивное обсуждение также в рамках американо-российской экономической рабочей группы».
В состав американской делегации, которую возглавлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф, также вошли министр финансов Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум (Груенбаум).
США «воодушевлены» усилиями России.
Американская сторона также дала высокую оценку прошедшим консультациям. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в своей публикации в социальной сети X* отметил: «Сегодня во Флориде спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США, направленных на мирное урегулирование украинского конфликта».
Он добавил, что Соединенные Штаты «воодушевлены прошедшей встречей и усилиями России, направленными на урегулирование конфликта на Украине».
В своем сообщении Уиткофф также поблагодарил администрацию за «решающее лидерство в стремлении к прочному и долгосрочному миру».
Что ждет переговоры в Абу-Даби?
Таким образом, перенос переговоров в Абу-Даби оказался не просто технической задержкой, а следствием активной предварительной работы, которая ведется в различных форматах.
Консультации в Майами показали, что диалог между Москвой и Вашингтоном по украинскому досье продолжается, причем на высоком уровне и с привлечением влиятельных фигур, близких к руководству стран. Озвученные «конструктивность» и «продуктивность» создают определенный фон для предстоящего в Абу-Даби второго раунда.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.