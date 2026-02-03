Ричмонд
Время обмозговать: почему переговоры по Украине в ОАЭ перенесли на 3 дня

Политолог раскрыл причину переноса трехсторонних переговоров в Абу-Даби на 4−5 февраля. Эксперт Вадим Трухачев рассказал aif.ru, как тайная встреча Кирилла Дмитриева с американской делегацией в Майами повлияла на график дипломатов.

Источник: Аргументы и факты

Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта, запланированные на 1 февраля в столице ОАЭ, неожиданно перенесли. Новыми датами стали 4 и 5 февраля.

В Кремле причину объяснили необходимостью «дополнительной стыковки графиков». Однако реальная подоплека, как выяснилось, кроется в другой важной встрече, которая состоялась за океаном.

Непосредственно перед планируемыми переговорами, 31 января, в Майами провели консультации спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и высокопоставленная американская делегация.

«Украине, ЕС и Британии надо обмозговать».

По мнению политолога Вадима Трухачева, высказанном для aif.ru, именно результаты встречи в Майами и стали причиной сдвига сроков.

Переговоры могли перенести для того, чтобы выделить больше времени на обдумывание высказываний Дмитриева в США, считает эксперт. Он подчеркивает, что у сторон переговоров возникла необходимость проанализировать новую информацию.

«Украине, ЕС и Британии надо обмозговать то, что сказал в США Дмитриев. Штука техническая, не влияющая, по сути, ни на что», — отметил Трухачев, комментируя перенос.

Что говорил Кремль о переговорах?

Официальное подтверждение новых дат переговоров в Абу-Даби прозвучало от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Среда-четверг, действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить», — заявил представитель Кремля журналистам.

Напомним, что первый раунд трехсторонних консультаций в столице ОАЭ прошел 23−24 января, где стороны обсуждали вопросы прекращения огня и пути политического урегулирования. Предстоящая встреча станет их логическим продолжением.

«Конструктивная встреча» в Майами: что обсуждали с американцами?

Сама встреча в Майами, предшествовавшая переносу, была охарактеризована обеими сторонами как плодотворная.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев после переговоров написал в соцсетях: «Конструктивная встреча с американской делегацией по миротворчеству. Продуктивное обсуждение также в рамках американо-российской экономической рабочей группы».

В состав американской делегации, которую возглавлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф, также вошли министр финансов Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум (Груенбаум).

США «воодушевлены» усилиями России.

Американская сторона также дала высокую оценку прошедшим консультациям. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в своей публикации в социальной сети X* отметил: «Сегодня во Флориде спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США, направленных на мирное урегулирование украинского конфликта».

Он добавил, что Соединенные Штаты «воодушевлены прошедшей встречей и усилиями России, направленными на урегулирование конфликта на Украине».

В своем сообщении Уиткофф также поблагодарил администрацию за «решающее лидерство в стремлении к прочному и долгосрочному миру».

Что ждет переговоры в Абу-Даби?

Таким образом, перенос переговоров в Абу-Даби оказался не просто технической задержкой, а следствием активной предварительной работы, которая ведется в различных форматах.

Консультации в Майами показали, что диалог между Москвой и Вашингтоном по украинскому досье продолжается, причем на высоком уровне и с привлечением влиятельных фигур, близких к руководству стран. Озвученные «конструктивность» и «продуктивность» создают определенный фон для предстоящего в Абу-Даби второго раунда.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

