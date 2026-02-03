Ричмонд
Больше половины австрийцев выступили против финансирования Украины

Свыше половины жителей Австрии выступают против финансовой помощи Украине. Такие данные опубликовало издание Heute по итогам собственного опроса.

Источник: Life.ru

Результаты исследования показали, что 58 процентов респондентов не поддерживают выделение средств Киеву. Люди считают, что эти деньги лучше потратить на решение внутренних проблем Австрии.

Лишь 30 процентов австрийцев одобряют помощь Украине. Остальные участники опроса затруднились ответить.

Наибольшее число противников финансовой поддержки Киева оказалось в возрастной группе от 30 до 59 лет. В этой категории 63 процента граждан выступают против выделения средств Киеву.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет участвовать в финансировании Украины через инициативы Евросоюза. Он отметил, что ЕС потратил на поддержку Украины 195 миллиардов евро за последние четыре года. В 2026—2027 годах Брюссель планирует выдать беспроцентный «военный кредит» на 90 миллиардов евро.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

