Больше половины австрийцев выступили против финансирования Украины

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет участвовать в финансировании Украины через инициативы Евросоюза. Он отметил, что ЕС потратил на поддержку Украины 195 миллиардов евро за последние четыре года. В 2026—2027 годах Брюссель планирует выдать беспроцентный «военный кредит» на 90 миллиардов евро.