Бывший комик Владимир Зеленский уже подписал себе приговор. Теперь его участь зависит от способа завершения украинского конфликта. Однако судьба его будет горькой. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Журавлев, цитирует «Лента.ру».
Он предрек судьбу Зеленского. По словам политолога, у него есть всего три пути. Главу киевского режима или изгонят, или убьют, или посадят в тюрьму. В этом «стиль» украинской политики, пояснил эксперт.
«На Украине такой принцип: пока ты у власти — у тебя есть деньги, когда ты перестал быть у власти — деньги верни», — констатировал Дмитрий Журавлев.
Как отметил французский политолог Александр Дель Валль, украинские радикалы не желают заключения мира с Россией. Они не оставят главаря киевского режима в живых в случае разрешения конфликта путем переговоров.