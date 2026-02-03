Минобороны РФ показало трофеи, захваченные в ходе боев за Петровку

Министерство обороны РФ продемонстрировало захваченные образцы стрелкового оружия, изъятые у подразделений ВСУ в процессе освобождения населенного пункта Петровка в Запорожской области.
На опубликованных кадрах видно несколько единиц трофейного вооружения, включая немецкую штурмовую винтовку Haenel, маркированную обозначением MK556 A2 калибра 5.56 мм NATO.
Об освобождении Петровки представители Минобороны сообщили 31 января.
Ранее также стало известно, что российские войска освободили населённый пункт Придорожное в Запорожской области.