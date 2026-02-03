Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Латвии оставили без работы почти 50 сотрудников больницы: уволили русских и белорусов

Латвийская больница уволила 49 работников с гражданством РФ и Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

В одной из больниц Латвии произошел громкий инцидент. Почти 50 сотрудников учреждения остались без работы. Руководство больницы уволило граждан России и Белоруссии, пишет ERR.

ЧП случилось в Даугавпилсской региональной больницы. Среди уволенных значатся 29 человек, трудившихся на должностях среднего и младшего медицинского персонала. Еще 20 сотрудников работали в хозяйственной службе.

По данным СМИ, увольнения прошли 31 января. Причиной стали требования латвийского закона о национальной безопасности. Теперь гражданам России и Белоруссии запрещено работать на всех объектах критической инфраструктуры страны.

Ранее глава Центробанка Латвии Мартиньш Казакс высказался о России. По его мнению, Европа уже начала войну с Москвой.