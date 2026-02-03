В Латвии оставили без работы почти 50 сотрудников больницы: уволили русских и белорусов

В одной из больниц Латвии произошел громкий инцидент. Почти 50 сотрудников учреждения остались без работы. Руководство больницы уволило граждан России и Белоруссии, пишет ERR.
ЧП случилось в Даугавпилсской региональной больницы. Среди уволенных значатся 29 человек, трудившихся на должностях среднего и младшего медицинского персонала. Еще 20 сотрудников работали в хозяйственной службе.
По данным СМИ, увольнения прошли 31 января. Причиной стали требования латвийского закона о национальной безопасности. Теперь гражданам России и Белоруссии запрещено работать на всех объектах критической инфраструктуры страны.
Ранее глава Центробанка Латвии Мартиньш Казакс высказался о России. По его мнению, Европа уже начала войну с Москвой.