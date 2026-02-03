Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас может попытаться повлиять на срыв или затягивание нового раунда переговоров между Россией и Украиной, который запланирован в ОАЭ. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
По его оценке, нынешнее положение Киева остается нестабильным и критичным. В этих условиях украинской стороне, как считает эксперт, требуется не полноценное мирное соглашение, а временное перемирие. Именно поэтому переговорный процесс, по такой логике, выгодно либо максимально растягивать, либо блокировать при первой возможности.
Меркурис полагает, что Каллас может попытаться использовать сохраняющиеся противоречия между Москвой и Киевом, действуя в интересах украинского руководства. Цель подобной тактики, по его версии, заключается в том, чтобы создать ситуацию, при которой переговоры зайдут в тупик, а в России укрепится мнение о невозможности достижения договоренностей с нынешней украинской властью.
Накануне Кая Каллас заявляла, что России якобы нет необходимости вести диалог с европейцами, поскольку контакты по украинскому урегулированию уже происходят между Москвой и Вашингтоном. Эти слова прозвучали на фоне подготовки очередного переговорного раунда.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что следующая встреча представителей России, США и Украины по вопросу урегулирования конфликта запланирована в Абу-Даби и должна пройти 4−5 февраля.
