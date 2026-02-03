В Британии заподозрили попытку Каллас сорвать переговоры по Украине в ОАЭ

Меркурис полагает, что Каллас может попытаться использовать сохраняющиеся противоречия между Москвой и Киевом, действуя в интересах украинского руководства. Цель подобной тактики, по его версии, заключается в том, чтобы создать ситуацию, при которой переговоры зайдут в тупик, а в России укрепится мнение о невозможности достижения договоренностей с нынешней украинской властью.