Тайный отряд: разработчиков секретного оружия ВСУ ликвидируют по очереди

За последние три месяца на Украине при невыясненных обстоятельствах погибли двое разработчиков высокотехнологичного вооружения: полковник Алексей Филиппенков и капитан Владимир Ракша. Эти смерти породили множество вопросов и предположений. Кто может стоять за смертями разработчиков вооружения ВСУ, рассказал aif.ru профессиональный телохранитель Алексей Фонарев.
Почему у разработчиков не было охраны?
Анализируя загадочные смерти украинских военных, Фонарев подчеркнул, что им не была положена охрана.
«Охрана им не была положена по статусу. Инженер, разработчик — это неохраняемые должности», — отметил эксперт.
Собеседник издания подчеркнул, что версий о том, кто стоит за смертями, может быть много.
Участие спецслужб исключено.
Алексей Фонарев отметил, что версия о целенаправленном устранении разработчиков спецагентами маловероятна.
«Версия о том, что это какое-то специальное убийство, мало похожа на правду. Это люди не того уровня, чтобы тратить на них ресурсы», — объяснил он.
Фонарев подчеркнул, что с точки зрения науки Филиппенков и Ракша были рядовыми инженерами и ни на что не влияли.
Коррупционный след как наиболее вероятная версия.
Фонарев предположил, что убийства могут быть связаны с коррупцией в военно-промышленном комплексе (ВПК) Украины.
«Стоять за убийством может кто угодно, потому что ВПК — это очень ресурсоемкая сфера, которая дает большие возможности отмывать большие деньги, не отвечая за результат. В этой сфере на Украине деньги никто не считает, поэтому могли быть и коррупционные схемы, и личные какие-то схемы», — объяснил эксперт.
По мнению эксперта, в условиях отсутствия контроля и прозрачности, украинский ВПК становится плодородной почвой для злоупотреблений, которые могут приводить к трагическим последствиям.
Подробности смертей Филиппенкова и Ракши.
По данным российских силовых структур, Алексей Филиппенков, начальник учебно-научного испытательного полигона высокотехнологичного вооружения и военной техники, был убит 28 января при невыясненных обстоятельствах. Ранее он занимал должность заместителя начальника факультета противовоздушной обороны Харьковского университета воздушных сил.
Капитан Владимир Ракша, ученый-радиофизик, занимавшийся разработкой вооружений для ВСУ, умер в Киеве при невыясненных обстоятельствах во время неизвестных испытаний. По заявлению украинской стороны причиной стал сердечный приступ.
Кроме того, ранее на Украине погиб еще один специалист, работавший на ВСУ. Речь идет о гибели разработчика наземных роботов для «Азова»* и директора фирмы по их производству Богдана Змия в результате ДТП во Львовской области.
*Организация признана экстремистской и террористической, запрещена РФ.