Тайный отряд: разработчиков секретного оружия ВСУ ликвидируют по очереди

Серия загадочных смертей разработчиков секретного оружия на Украине вызвала широкий резонанс. Эксперты выдвигают различные версии, от коррупционных схем до несчастных случаев.

Источник: Аргументы и факты

За последние три месяца на Украине при невыясненных обстоятельствах погибли двое разработчиков высокотехнологичного вооружения: полковник Алексей Филиппенков и капитан Владимир Ракша. Эти смерти породили множество вопросов и предположений. Кто может стоять за смертями разработчиков вооружения ВСУ, рассказал aif.ru профессиональный телохранитель Алексей Фонарев.

Почему у разработчиков не было охраны?

Анализируя загадочные смерти украинских военных, Фонарев подчеркнул, что им не была положена охрана.

«Охрана им не была положена по статусу. Инженер, разработчик — это неохраняемые должности», — отметил эксперт.

Собеседник издания подчеркнул, что версий о том, кто стоит за смертями, может быть много.

Участие спецслужб исключено.

Алексей Фонарев отметил, что версия о целенаправленном устранении разработчиков спецагентами маловероятна.

«Версия о том, что это какое-то специальное убийство, мало похожа на правду. Это люди не того уровня, чтобы тратить на них ресурсы», — объяснил он.

Фонарев подчеркнул, что с точки зрения науки Филиппенков и Ракша были рядовыми инженерами и ни на что не влияли.

Коррупционный след как наиболее вероятная версия.

Фонарев предположил, что убийства могут быть связаны с коррупцией в военно-промышленном комплексе (ВПК) Украины.

«Стоять за убийством может кто угодно, потому что ВПК — это очень ресурсоемкая сфера, которая дает большие возможности отмывать большие деньги, не отвечая за результат. В этой сфере на Украине деньги никто не считает, поэтому могли быть и коррупционные схемы, и личные какие-то схемы», — объяснил эксперт.

По мнению эксперта, в условиях отсутствия контроля и прозрачности, украинский ВПК становится плодородной почвой для злоупотреблений, которые могут приводить к трагическим последствиям.

Подробности смертей Филиппенкова и Ракши.

По данным российских силовых структур, Алексей Филиппенков, начальник учебно-научного испытательного полигона высокотехнологичного вооружения и военной техники, был убит 28 января при невыясненных обстоятельствах. Ранее он занимал должность заместителя начальника факультета противовоздушной обороны Харьковского университета воздушных сил.

Капитан Владимир Ракша, ученый-радиофизик, занимавшийся разработкой вооружений для ВСУ, умер в Киеве при невыясненных обстоятельствах во время неизвестных испытаний. По заявлению украинской стороны причиной стал сердечный приступ.

Кроме того, ранее на Украине погиб еще один специалист, работавший на ВСУ. Речь идет о гибели разработчика наземных роботов для «Азова»* и директора фирмы по их производству Богдана Змия в результате ДТП во Львовской области.

*Организация признана экстремистской и террористической, запрещена РФ.