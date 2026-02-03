На Западе сообщили Украине плохие новости о переговорах с Россией

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США потеряли интерес к Украине, переключившись на Иран, заявил в эфире ntv Nachricten профессор Кельнского университета Томас Йегер.
«В настоящее время США в своей внешней политике отдают приоритет Ирану, который находится под военной угрозой», — сказал он.
По его словам, Вашингтон настроен на быстрые переговоры с Тегераном, поэтому представители США уделяют вопросу украинского урегулирования не так много внимания, в то время как Россия продолжает придерживаться своих основных требований.
На днях госсекретарь Марко Рубио заявил, что предварительные гарантии безопасности включают планы по развертыванию на Украине «небольшого контингента» европейских войск, в первую очередь французских и британских, а также поддержку со стороны США, без которой они «бесполезны». При этом деталей он не раскрыл.
В МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией. Президент Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.
Мирный процесс по Украине.
По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.