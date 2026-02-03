На Западе сообщили Украине плохие новости о переговорах с Россией

На днях госсекретарь Марко Рубио заявил, что предварительные гарантии безопасности включают планы по развертыванию на Украине «небольшого контингента» европейских войск, в первую очередь французских и британских, а также поддержку со стороны США, без которой они «бесполезны». При этом деталей он не раскрыл.