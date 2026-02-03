Джонсон: Россия не потерпит появление войск НАТО на Украине

«Это за гранью красных линий России. Там никогда этого не допустят», — заявил Джонсон.
При этом аналитик также указал на то, что одним из факторов, приведших к возникновению украинского кризиса, стало расширение НАТО на Восток. Поэтому, как отмечает эксперт, появление иностранных военных формирований вблизи российских границ исключено.
Ранее сообщалось, что офицеры французского командования используют для обучения военнослужащих тактике симуляцию битвы за Москву.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше