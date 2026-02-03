Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джонсон: Россия не потерпит появление войск НАТО на Украине

Бывший аналитик ЦРУ заявил, что появление войск НАТО на Украине находится за гранью красных линий России.

Источник: Аргументы и факты

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что власти США должны осознавать: Россия не потерпит размещения сил НАТО на территории Украины после достижения мирного урегулирования.

«Это за гранью красных линий России. Там никогда этого не допустят», — заявил Джонсон.

При этом аналитик также указал на то, что одним из факторов, приведших к возникновению украинского кризиса, стало расширение НАТО на Восток. Поэтому, как отмечает эксперт, появление иностранных военных формирований вблизи российских границ исключено.

Ранее сообщалось, что офицеры французского командования используют для обучения военнослужащих тактике симуляцию битвы за Москву.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше