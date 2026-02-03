Наемник из ВСУ лишился ноги при эвакуации с передовой в прямом эфире

Иностранный наемник, воевавший на стороне ВСУ и свободно говоривший по-английски, получил тяжелое ранение во время эвакуации с линии боевого соприкосновения. Инцидент произошел при вывозе бойца в тыл, следует из распространяемых в сети видеозаписей и сообщений.