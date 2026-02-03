Наемник из ВСУ лишился ноги при эвакуации с передовой в прямом эфире

Иностранный наемник, воевавший на стороне ВСУ и свободно говоривший по-английски, получил тяжелое ранение во время эвакуации с линии боевого соприкосновения. Инцидент произошел при вывозе бойца в тыл, следует из распространяемых в сети видеозаписей и сообщений.
Раненого уложили на сани, закрепленные за квадроциклом, и начали транспортировку в направлении госпиталя. Во время движения произошел подрыв на мине. В результате взрыва военнослужащий лишился части ноги. Эвакуация была сорвана, состояние пострадавшего резко ухудшилось, пишет Российская газета.
Ранее телеканал CNN рассказывал о другом иностранце, воевавшем в рядах ВСУ. Речь шла о канадце Дэвиде Росере, который получил тяжелое ранение головы в результате так называемого «дружественного огня». По данным телеканала, выстрел произвел американский наемник, приняв сослуживца за противника после услышанной русской фразы.
По оценке аналитического проекта LostArmour, за время специальной военной операции на стороне Украины были уничтожены 1242 иностранных бойца. Наибольшее число потерь, согласно этим данным, приходится на граждан Колумбии — 527 человек. Далее следуют наемники из США — 101, и граждане Грузии — 87.
Присутствие иностранных бойцов в зоне конфликта регулярно подтверждается как западными СМИ, так и украинскими источниками. При этом случаи тяжелых ранений и гибели наемников фиксируются на фоне активных боевых действий и высокой минной опасности.
