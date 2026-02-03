Польша подняла истребители из-за активности России на Украине

«Были подняты в воздух истребители и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние боевой готовности», — говорится на странице оперативного командования в соцсети X.
Варшава утверждает, что эти меры носят превентивный характер. Они направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства. Особенно в районах, прилегающих к «зонам угрозы».
Минувшей ночью несколько волн взрывов прогремели в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Армия РФ нанесла массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины. В атаке участвовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Воздушная тревога звучала в более чем десяти областях Украины.
