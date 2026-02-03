Ричмонд
Военные самолеты Польши подняли в воздух

Польша подняла в воздух военные самолеты из-за якобы активности РФ.

Источник: Комсомольская правда

Польские военные самолеты подняли в воздух ночью 3 февраля. В пресс-службе оперативного командования родов ВС страны заявили об активности России на Украине. Уточняется, что все средства приведены в боевую готовность.

По утверждению командования, меры направлены на обеспечение безопасности прилегающих к «уязвимым районам» территорий. Операция носит превентивный характер.

«В полет по тревоге были подняты истребители и самолет дальнего обнаружения, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности», — сказано в материале.

Ранее официальные лица США подняли панику на фоне якобы активности РФ. Российский самолет Ил-76 приземлился на территории кубинского военного аэродрома. Объект расположен недалеко от Гаваны.

