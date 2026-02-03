Все для Победы: главные смыслы Послания Главы Башкирии

«Смотрел трансляцию Послания Радия Хабирова. Знаете, что поразило больше всего? Смысловая цельность. Сегодня многие пытаются усидеть на двух стульях, но вот в Башкирии сказали прямо: сейчас перед нами одна главная задача — Победа. Недавно я спрашивал, почему мы постоянно оказываемся перед судьбоносным выбором, а другие нет? Ответ, думаю, в том, что далеко не каждый губернатор способен этот выбор принять со всей тяжестью ответственности. Когда Хабиров многократно повторяет ключевую формулу “Всё для Победы” — это и есть отказ от иллюзий, что можно спокойно переключить внимание на другие задачи, что “это скоро пройдёт”. И вот что принципиально, Глава Башкирии не только говорит, а выстраивает реальную работу на местах», — пишет генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.