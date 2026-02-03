Все для Победы: главные смыслы Послания Главы Башкирии

С первого дня СВО республика отправила бойцам 171 гуманитарный конвой общим весом почти 20 тыс. тонн, более 2 тыс. автомобилей, сотни единиц спецтехники.
«Мы дошли до той стадии противостояния, когда теперь только сила, только стойкость и мужество российских воинов обеспечат мирную и безопасную жизнь для нас и наших потомков. Именно поэтому нам сейчас нужно сделать все для победы. А чтобы победить в таком тяжелом противостоянии, нужна полная мобилизация нашего общества. Единение всех и каждого», — заявил Радий Хабиров.
Глава Башкирии обозначил безоговорочную поддержку курса национального лидера, Президента России Владимира Путина: «Мы в полной мере выполним все задачи, которые ставит перед нами Президент как Верховный главнокомандующий нашей страны».
Обращение было адресовано не только депутатам и управленческой команде, но и всем жителям республики. По мнению экспертов, глава республики показал человеческое отношение к тому, что происходит и представил широкомасштабную программу действий в направлении поддержки спецоперации, соответствующую федеральной повестке.
Предприятия республики снабжают воинов горюче-смазочными материалами, отправляют необходимую технику. В регионе первыми в России запустили массовый выпуск FPV-дронов и электродвигателей для беспилотников. По поручению президента России ведут разработку и производство гражданских и военных дронов всех классов. Тяжелый дрон «Кыш Бабай» прошел летные испытания и уже помогает нашим бойцам. В зону СВО за два года отправлено более 10 тыс. дронов. В 2026-м будет открыт научно-производственный центр по выпуску беспилотников и их компонентов. Задача — с 1 апреля увеличить на 50% объем поставок БПЛА.
«Смотрел трансляцию Послания Радия Хабирова. Знаете, что поразило больше всего? Смысловая цельность. Сегодня многие пытаются усидеть на двух стульях, но вот в Башкирии сказали прямо: сейчас перед нами одна главная задача — Победа. Недавно я спрашивал, почему мы постоянно оказываемся перед судьбоносным выбором, а другие нет? Ответ, думаю, в том, что далеко не каждый губернатор способен этот выбор принять со всей тяжестью ответственности. Когда Хабиров многократно повторяет ключевую формулу “Всё для Победы” — это и есть отказ от иллюзий, что можно спокойно переключить внимание на другие задачи, что “это скоро пройдёт”. И вот что принципиально, Глава Башкирии не только говорит, а выстраивает реальную работу на местах», — пишет генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Вторая значимая задача — соцподдержка участников СВО и членов их семей. Всего в республике действует 55 мер поддержки участников СВО, из них 12 появилось в 2025 году.
«За два года мы удвоили объем выделенных на эти цели средств — до 30 млрд рублей, — сказал Радий Хабиров. — Сейчас более чем из 3 тыс. вернувшихся участников СВО трудоустроены почти 78%. 86% демобилизованных прошли диспансеризацию. Мы одними из первых начали реабилитацию военнослужащих и оздоровление членов их семей. Всего лечение в санаториях прошли более 9 тыс. человек».
Политолог, эксперт Общественной палаты Башкирии Сергей Семенов отмечает, что Башкирия, как опорный регион России, делает все возможное для нашей общей победы.
Республика с самого начала СВО всесторонне включилась в ее поддержку. Наши героические батальоны, наши технологические разработки (а мы сильны именно во многих важных направлениях современной военной техники), всесторонняя помощь участникам СВО, успешная работа нашей промышленности, духовная поддержка воинов и их близких — достойный вклад региона в СВО. Значимость этой работы, которой столь большое внимание уделяется в Послании главы Башкирии Радия Хабирова, очень велика.
В Башкирии для комплексной консультационной и практической помощи в режиме «одного окна» открываются Центры поддержки участников СВО и членов их семей. Сегодня уже действуют 20 таких центров.
"И мы видим, что там, где они работают, помощь становится комплексной, оперативной, адресной и по-настоящему тёплой. Достигаются хорошие показатели в сопровождении семей, диспансеризации и трудоустройству ветеранов, создании для них безбарьерной среды.
До конца года такие Центры должны быть созданы во всех районах и городах. Для эффективной организации этой работы поручаю в месячный срок сформировать в структуре аппарата правительства отдельное подразделение — департамент по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
В целом координацию всей этой работы в республике поручаю закрепить за Министерством семьи и труда.
Также поручаю Министерству цифрового развития совместно с Министерством семьи и труда и Центром управления Республикой Башкортостан создать единую цифровую платформу, а также панель управления для планирования и анализа мер поддержки участникам СВО и членам их семей", — сказал Радий Хабиров.
«Главный тезис Послания “Вся для Победы” становится принципом организации всей системы управления республикой. Хабиров прямо заявил, что время полутонов и сторонних наблюдателей прошло, и поставил во главу угла концентрацию всех ресурсов региона для достижения целей СВО. При анонсированном подходе Башкортостана экономическое и технологическое развитие региона максимально синхронизируется с потребностями национальной безопасности. Регион не просто выполняет программы, инициируемые на уровне страны, но и генерирует собственные комплексные решения (от производства дронов до реабилитации ветеранов), становится надёжной опорой и примером для тиражирования лучших практик», — говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Республика тесно работает с филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества», который вошел в число лучших в стране. Сегодня в нем трудятся 120 социальных координаторов, на сопровождении находятся более 15 тысяч человек. С момента создания филиала обработано около 130 тысяч обращений.
«За этими цифрами — совсем непростые вопросы. Без преувеличения это судьбы наших защитников и их близких. Мы передали нашему филиалу новое просторное специально оборудованное помещение на Советской площади в Уфе. Особая роль у созданной нами Ассоциации участников СВО. Вы говорите с ветеранами на одном языке. Понимаете с полуслова их чувства и переживания. Помогаете снять какие-то недопонимания на местах. Уже есть местные отделения в районах и городах. Поручаю руководителю Ассоциации, помощнику Главы республики Оскару Эхтибаровичу Ситдикову активизировать работу во всех муниципалитетах. К концу года вы должны стать действенной крепкой общественной организацией. Прошу Правительство определить для этого источники финансирования», — сказал Радий Хабиров во время оглашения Послания Госсобранию.
«Послание Радия Хабирова, произнесенное под лозунгом “Все для Победы”, не вписывается в рамки традиционного отчета об успехах и планах на будущее. Послание Хабирова-2026 — это стратегический манифест, в котором экономика, социальная политика, наука и кадровая стратегия впервые столь жёстко подчиняются единой национальной цели. Фактически под руководством Хабирова регион заявляет модель “мобилизационного развития”: Башкирия не просто поддерживает федеральный центр, а трансформирует региональную экономику и социальную сферу в элемент общенациональной военно-хозяйственной системы», — говорит генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
Между тем, по словам главы Башкирии, помощь бойцам и их семьям, содействие ветеранам в возвращении к мирной жизни не отменяют задачу развития республики.
«Несмотря на то, что в феврале 2022 года началась специальная военная операция, мы не остановились и активно решаем задачи развития социальной инфраструктуры. Построили более 50 крупных социальных объектов, в том числе 19 школ, 10 детских садов, 11 поликлиник, 5 больниц, 8 домов культуры. Ввели 330 ФАПов и сельских амбулаторий, стали лидерами в стране по их числу. Мы не допустили снижения темпов жилищного строительства. Ввели более 12 с половиной миллионов кв. метров жилья. Строим новые комфортные микрорайоны с высотками, парковыми зонами. Благоустроили почти 600 общественных территорий, свыше 500 дворов. Построили более 100 км и отремонтировали порядка 5 тысяч км автодорог. Мы продолжим эту важнейшую работу. В этом году введем еще 9 социальных объектов, в их числе школы и поликлиники», — сказал Радий Хабиров.
Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров в интервью корреспонденту «Башинформа» признался, что для него Послание Главы республики в этом году стало особенным.
«Я слушаю уже седьмое Послание, но в этом году у меня от начала и до конца выступления Радия Фаритовича были сильные эмоции. Конечно, было приятно слышать слова благодарности, обращенные лично ко мне, как к премьер-министру, и всему составу нашего правительства. Мы тоже вносим свой вклад в достижение нашей общей Победы. Радий Фаритович абсолютно верно расставил все акценты: сегодня, во время завершающей стадии специальной военной операции, нужно консолидировать общество ради Победы. Об этом должен знать наш враг. Башкортостан остается одним из основных опорных регионов, так было во времена наших предков, так происходит и сейчас. Мы все вместе единой командой работаем для достижения Победы», — отметил Андрей Назаров.
Руководитель регионального кабмина подчеркнул, что по всем задачам и поручениям, поставленным в Послании, правительством будет проведена отдельная работа.
«Она будет проведена максимально оперативно и качественно. Все эти направления, связанные со специальной военной операцией, и до этого были приоритетными в работе правительства Башкортостана. Посыл “Все для Победы” понятен всем, и я буду ставить задачи коллегам, что нужен будет наиболее тщательный и глубокий подход к выполнению поручений Главы республики, поставленных в Послании», — подытожил Андрей Назаров.
И в завершение о главных поручениях Главы Башкортостана.
- Увеличить с 1 апреля объём поставок БПЛА в зону СВО на 50 процентов.
- Проанализировать эффективность мер поддержки участников СВО и внести предложения по их развитию.
- Восстановить льготное проживание в санаториях родственников участников СВО.
- Присвоить Республиканскому клиническому госпиталю ветеранов войн имя врача-хирурга Михаила Каменева.
- Определить, что в большей степени именно сейчас нужно привозить нашим ребятам.
- Усилить работу по трудоустройству возвращающихся участников.
- Организовать в каждом городе и районе бесплатные занятия спортом и тренировки для ветеранов СВО.
- До конца года создать Центры поддержки участников СВО и членов их семей в каждом городе и районе. В структуре Аппарата Правительства отдельное подразделение — Департамент по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
- Поддержать Ассоциацию участников СВО, чтобы к концу года она стала крепкой общественной организацией.
- Подготовить Указ Главы республики о мерах по увековечиванию воинских и трудовых подвигов жителей республики в период СВО.
- Начать работу по проектированию мемориалов участникам СВО.
- Добавить в перечень особо защищаемых от атак дронов предприятий объекты тепло- и энергоснабжения.
- Внести предложения по присвоению наиболее отличившимся трудовым коллективам предприятий ордена генерала Шаймуратова.