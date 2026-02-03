Ричмонд
МИД связал позицию России на переговорах с «террористическими действиями Киева»

Россия будет учитывать действия украинских властей при формировании своей переговорной позиции.

Россия будет учитывать действия украинских властей при формировании своей переговорной позиции. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В дипведомстве напомнили об атаке на государственную резиденцию президента России, совершенной в ночь на 29 декабря 2025 года. В МИД заявили, что произошедшее вновь продемонстрировало, по их оценке, террористическую сущность окружения президента Украины Владимира Зеленского.

В министерстве отметили, что после инцидента во многих странах получили дополнительное подтверждение характера действий Киева. Там выразили надежду, что соответствующие выводы сделали и государства, оказывающие поддержку украинским властям.

В МИД подчеркнули, что Россия последовательно заявляет о недопустимости терроризма в любых формах. По оценке ведомства, подобные действия не способствуют поиску политико-дипломатического решения конфликта и лишь ухудшают положение самой украинской стороны, сужая пространство для возможных компромиссов.

В заключение в министерстве указали, что шаги Киева, а также действия его зарубежных кураторов напрямую учитываются при определении переговорной линии Москвы.

