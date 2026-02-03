МИД связал позицию России на переговорах с «террористическими действиями Киева»

В дипведомстве напомнили об атаке на государственную резиденцию президента России, совершенной в ночь на 29 декабря 2025 года. В МИД заявили, что произошедшее вновь продемонстрировало, по их оценке, террористическую сущность окружения президента Украины Владимира Зеленского.