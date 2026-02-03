Декрет предложили засчитывать в льготный стаж для назначения досрочной пенсии

Отпуск по уходу за ребенком могут включить в специальный льготный стаж, дающий право на досрочную пенсию педагогам, медикам и другим социально значимым категориям работников. С таким предложением глава профильного комитета Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Документ находится в распоряжении ТАСС.
В обращении отмечается, что в правоприменительной практике нередко происходит смешение понятий трудового, страхового и специального стажа. Это, по словам парламентария, приводит к тому, что женщины, работающие в социальной сфере и уходившие в декрет, сталкиваются с ограничениями при оформлении досрочной пенсии.
В настоящее время Трудовой кодекс РФ учитывает отпуск по уходу за ребенком при предоставлении трудовых гарантий. Однако при расчете льготного стажа для досрочного пенсионного обеспечения такие периоды, как правило, не засчитываются. Исключение составляют случаи, когда отпуск начался до 6 октября 1992 года.
Депутат предлагает устранить эти ограничения и закрепить обязательное включение декретных отпусков в специальный стаж без привязки к дате их начала и без так называемых переходных оговорок. Речь идет о педагогических работниках, медицинском персонале и других категориях, которым досрочная пенсия предусмотрена законодательством.
Кроме того, парламентарий выступила с инициативой увеличить пенсионные коэффициенты за уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет. В письме предлагается закрепить повышенные значения индивидуальных пенсионных коэффициентов: не ниже 2,7 ИПК за первого ребенка, 5,4 — за второго и 8,1 — за третьего и последующих.
По мнению народной избранницы, реализация этих мер позволит устранить разрыв между трудовыми гарантиями и пенсионными правами, сократить число судебных споров и повысить доверие граждан к системе социальной защиты.
