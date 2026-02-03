Попов рассказал о подготовке Медведева по специальности артиллериста

«Кроме обучения стрельбе из разного оружия, в рамках подготовки студентов обучали азам военного дела. Например, они изучали устав. У нас четыре устава, среди которых, в частности, дисциплинарный и строевой. После этого начиналась огневая подготовка, то есть стрельба из личного оружия (автомат, пистолет), затем обучали метать гранаты и так далее. Подготовка длилась, как правило, в течение двух-трех лет с занятиями один или два раза в неделю. После этого начинались полевые выезды, обычно в летнее время», — отметил Попов.