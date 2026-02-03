Попов рассказал о подготовке Медведева по специальности артиллериста

Подготовка по военно-учетной специальности артиллериста, как у заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, могла занять порядка двух лет, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Напомним, Медведев ранее рассказал, что имеет военно-учетную специальность артиллериста, которую получил еще в молодости.
В частности, он отметил, что ему довелось стрелять из гаубицы Д-30, которая и сейчас активно применяется в боях, а также из противотанковой пушки образца 1937 года («сорокапятка»).
Генерал Попов, комментируя эту информацию, отметил, что многие руководители из российского правительства в свое время проходили дополнительное обучение на военных кафедрах.
«Кроме обучения стрельбе из разного оружия, в рамках подготовки студентов обучали азам военного дела. Например, они изучали устав. У нас четыре устава, среди которых, в частности, дисциплинарный и строевой. После этого начиналась огневая подготовка, то есть стрельба из личного оружия (автомат, пистолет), затем обучали метать гранаты и так далее. Подготовка длилась, как правило, в течение двух-трех лет с занятиями один или два раза в неделю. После этого начинались полевые выезды, обычно в летнее время», — отметил Попов.
Генерал добавил, что сейчас подобная практика снова постепенно возвращается.
