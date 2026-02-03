Ричмонд
Раскрыто, как Украина использует оставшиеся самолеты

РИА Новости: Украина использует F-16 в глубоком тылу для отражения атак.

Источник: U.S. Air Force

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Истребители F-16 и оставшиеся самолеты Украина использует в глубоком тылу для отражения массированных атак ВС РФ на стратегические объекты, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, остались ли у Киева пилоты для F-16 и сами истребители, ответил утвердительно.

«Их и оставшиеся самолёты используют для отражения наших массированных атак с помощью крылатых ракет и БПЛА на стратегические объекты в глубоком тылу противника», — ответил советник главы ДНР.

В начале января пресс-бюро Службы внешней разведки России констатировало, что в распоряжении Украины остались «немногочисленные F-16», но они не справляются с перехватом российских воздушных целей.

