Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Эпштейн замышлял против него заговор

Трамп заявил, что финансист Эпштейн пытался воспрепятствовать его победе на президентских выборах.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что скандально известный финансист Джеффри Эпштейн, в связях с которым его обвиняют, пытался воспрепятствовать его победе на президентских выборах 2016 года.

«Выяснилось, что Министерство юстиции обнаружило заговор, организованный Джеффри Эпштейном и его сообщником, писателем Майклом Вулфом, направленный на мое поражение на выборах. Это означает, что Эпштейн вступил в сговор с Вулфом с целью моего проигрыша», — резюмировал Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

При этом, как ранее отметил президент США, он не видит оснований для предъявления к нему каких-либо претензий по делу финансиста.

До этого сообщалось, что главу аппарата премьер-министра Великобритании Моргана Максуини могут уволить из-за скандала по делу Эпштейна.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше