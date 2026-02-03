Трамп заявил, что Эпштейн замышлял против него заговор

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что скандально известный финансист Джеффри Эпштейн, в связях с которым его обвиняют, пытался воспрепятствовать его победе на президентских выборах 2016 года.
«Выяснилось, что Министерство юстиции обнаружило заговор, организованный Джеффри Эпштейном и его сообщником, писателем Майклом Вулфом, направленный на мое поражение на выборах. Это означает, что Эпштейн вступил в сговор с Вулфом с целью моего проигрыша», — резюмировал Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме.
При этом, как ранее отметил президент США, он не видит оснований для предъявления к нему каких-либо претензий по делу финансиста.
До этого сообщалось, что главу аппарата премьер-министра Великобритании Моргана Максуини могут уволить из-за скандала по делу Эпштейна.