Разведывательный беспилотник США кружит в акватории Чёрного моря

Согласно трекингу, беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии. По состоянию на 06:30 по московскому времени аппарат находился вблизи побережья Турции, продолжая патрульную миссию.
RQ-4B Global Hawk считается одним из самых мощных разведывательных дронов США. Он способен находиться в воздухе более 30 часов и вести наблюдение на расстоянии в тысячи километров.
Официальных комментариев со стороны Пентагона о целях текущего полёта пока не поступало.
Ранее Life.ru писал, что российский разведывательный беспилотник заметили прямо над центром Львова. По данным украинских мониторинговых ресурсов, аппарат летал на низкой высоте, вызвав тревогу у местных властей.
