Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разведывательный беспилотник США кружит в акватории Чёрного моря

Американский стратегический разведывательный беспилотник вновь появился над Чёрным морем. По данным сервиса Flightradar, БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk ведёт разведку в южной части акватории и выполняет круговые манёвры в нейтральных водах.

Согласно трекингу, беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии. По состоянию на 06:30 по московскому времени аппарат находился вблизи побережья Турции, продолжая патрульную миссию.

RQ-4B Global Hawk считается одним из самых мощных разведывательных дронов США. Он способен находиться в воздухе более 30 часов и вести наблюдение на расстоянии в тысячи километров.

Официальных комментариев со стороны Пентагона о целях текущего полёта пока не поступало.

Ранее Life.ru писал, что российский разведывательный беспилотник заметили прямо над центром Львова. По данным украинских мониторинговых ресурсов, аппарат летал на низкой высоте, вызвав тревогу у местных властей.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше