Канада и Дания заявили, что судьбу Гренландии могут решать только жители острова

Заявление прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа, который 31 января сообщил о начале переговоров по дальнейшей принадлежности Гренландии. Глава Белого дома выразил надежду на достижение сделки, выгодной как для США, так и для Европы, отметив, что по ряду позиций уже достигнуты договоренности.