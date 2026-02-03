Канада и Дания заявили, что судьбу Гренландии могут решать только жители острова

Решения о будущем Гренландии должны приниматься исключительно населением самого острова и Дании. Об этом заявили премьер-министры Канады и Дании Марк Карни и Метте Фредериксен в ходе телефонного разговора.
Как говорится в пресс-релизе канадского правительства, главы кабинетов подтвердили приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности. В документе подчеркивается, что любые вопросы, касающиеся статуса Гренландии, находятся в исключительной компетенции Гренландии и Дании.
Заявление прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа, который 31 января сообщил о начале переговоров по дальнейшей принадлежности Гренландии. Глава Белого дома выразил надежду на достижение сделки, выгодной как для США, так и для Европы, отметив, что по ряду позиций уже достигнуты договоренности.
Ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще в период своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года высказывал уверенность в возможности его аннексии.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали договор о защите острова, согласно которому США взяли на себя обязательства по его обороне в рамках союзнических обязательств по линии НАТО.
