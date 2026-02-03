Россия неожиданно отреагировала на «дорогу Трампа» у своих границ

По данным венгерских обозревателей, реакция России на эту инициативу стала неожиданной. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова рассмотреть возможность присоединения к проекту, однако подчеркнула: решение может быть принято только после детального изучения всех параметров и условий.