Fox News узнал о тревоге США из-за российского Ил-76 на Кубе

Ил-76 приземлился на кубинской военной базе под Гаваной, вызвав тревогу в США. Вашингтон усиливает давление на Кубу на фоне напряженности в регионе.

Источник: AP 2024

Самолет Ил-76 приземлился на аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос — кубинском военном объекте, расположенном примерно в 48 км к югу от Гаваны. В Соединенных Штатах встревожены «активностью российской авиации в регионе», пишет Fox News.

Этот же самолет выполнял рейсы в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу, в том числе в конце октября 2025 года, когда обострились отношения между Вашингтоном и Каракасом. Это движение предшествовало военным действиям США в Венесуэле и захвату президента Николаса Мадуро, говорится в материале.

Ил-76 — советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный ОКБ Ильюшина. Предназначен для перевозки и десантирования войск, техники и грузов массой до 60 тонн. Крейсерская скорость: 770−850 км/ч, дальность полета с 60 т груза: до 4,2 тыс. км. Экипаж: 5 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, связанное с Кубой, заявив, что кубинское правительство представляет «необычную и экстраординарную угрозу» национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США.

Глава Белого дома неоднократно говорил, что экономика Кубы находится на грани краха — по его словам, основные доходы остров получал благодаря Венесуэле, но после военной операции США в Каракасе и вывоза президента лишился ресурса.

В ответ на действия Трампа министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес объявил от имени государства международную чрезвычайное положение. Родригес назвал политику США как антикубинскую и неофашистскую, заявив, что она представляет угрозу для национальной безопасности и внешней политики всех стран.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД Кубы выразил готовность продолжать политическую и материальную помощь указал на неприемлемость силового и экономического давления на Кубу. Представитель МИД России Мария Захарова назвала меры США против Кубы рецидивом стратегии давления.

