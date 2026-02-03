Fox News узнал о тревоге США из-за российского Ил-76 на Кубе

Этот же самолет выполнял рейсы в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу, в том числе в конце октября 2025 года, когда обострились отношения между Вашингтоном и Каракасом. Это движение предшествовало военным действиям США в Венесуэле и захвату президента Николаса Мадуро, говорится в материале.