Казахстан планирует удвоить товарооборот с Вьетнамом и открыть новые авиарейсы в 2026 году

АСТАНА, 3 фев — Sputnik. Казахстан намерен удвоить товарооборот с Вьетнамом в 2026 году, заявил вице-премьер — министр нацэкономики Серик Жумангарн на встрече с постоянным вице-премьером Вьетнама Нгуеном Хоа Бинем.
Казахстан после восьмилетнего перерыва возобновил поставки зерна во Вьетнам.
Казахстан впервые за восемь лет экспортировал во Вьетнам более 15 тысяч тонн пшеницы.
«В 2025 году запущены первые прямые комбинированные поставки казахстанского зерна с использованием мультимодальной логистики без перегрузки контейнеров, что позволило сократить сроки и затраты на доставку», — говорится в сообщении правительства.
Этот опыт рассматривается как важный шаг в позиционировании Казахстана в качестве надежного поставщика продовольствия в страны Юго-Восточной Азии.
«Экспортный потенциал также может быть расширен за счет муки, мясной и молочной продукции, а также масличных культур», — отметили в правительстве.
Представители Казахстана предложили подготовить Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии и подписать его в рамках второго заседания подкомитета по сельскому хозяйству.
Air Astana запустила прямой рейс из Астаны в Дананг.
Вьетнамским партнерам предложили использовать инфраструктуру Транскаспийского международного транспортного маршрута, который позволяет сократить сроки доставки грузов в 3−4 раза по сравнению с южным морским маршрутом.
Казахстан выразил готовность создавать оптимальные логистические условия и развивать совместные проекты, в том числе в легкой промышленности и автомобилестроении.
«В 2026 году планируется запуск регулярных рейсов VietJet Air по маршруту Ханой — Алматы — Прага», — говорится в сообщении.
Казахстанская сторона также предложила рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения между Астаной и Ханоем, а также восстановления рейса Алматы — Хошимин.
Токаев и То Лам подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве.
В правительстве отметили, что в Казахстане реализуют ряд проектов с участием вьетнамского капитала, включая строительство туристского комплекса Ak Bulak Village в Алматинской области и завода по производству продуктов питания в индустриальной зоне «Арна» города Конаев с объемом инвестиций $90 млн.
Нгуен Хоа Бинь поддержал инициативы по развитию «Среднего коридора», а также выразил интерес к изучению казахстанского опыта по развитию Международного финансового центра «Астана» в контексте создания финансового центра в Хошимине.