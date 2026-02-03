Казахстан планирует удвоить товарооборот с Вьетнамом и открыть новые авиарейсы в 2026 году

В правительстве отметили, что в Казахстане реализуют ряд проектов с участием вьетнамского капитала, включая строительство туристского комплекса Ak Bulak Village в Алматинской области и завода по производству продуктов питания в индустриальной зоне «Арна» города Конаев с объемом инвестиций $90 млн.