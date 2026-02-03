Дрон-камикадзе ранил водителя агропредприятия в Брянской области

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 февраля над территорией Брянской области был сбит один беспилотник. Вечером того же дня, по информации главы региона, дрон атаковал легковой автомобиль в деревне Рудня Цата. Тогда тяжелые осколочные ранения получил мужчина, позднее стало известно, что травму кисти получила и местная жительница.