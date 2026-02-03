Дрон-камикадзе ранил водителя агропредприятия в Брянской области

Один человек пострадал в результате атаки дронов-камикадзе в селе Подывотье Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, удар пришелся по территории агропромышленного холдинга. В результате атаки минно-взрывную травму и осколочные ранения получил водитель предприятия. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.
Также при атаке были уничтожены кормовоз и легковой автомобиль. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в ночь на 2 февраля над территорией Брянской области был сбит один беспилотник. Вечером того же дня, по информации главы региона, дрон атаковал легковой автомобиль в деревне Рудня Цата. Тогда тяжелые осколочные ранения получил мужчина, позднее стало известно, что травму кисти получила и местная жительница.
