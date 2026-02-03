В Черкассах людоловы протаранили автомобиль с гражданскими и увезли водителя

В сети регулярно появляются видеозаписи так называемой силовой мобилизации. На них видно, как представителей призывного возраста задерживают на улицах, заталкивают в микроавтобусы, в ряде случаев применяя физическую силу. Эти эпизоды становятся причиной протестов и жалоб со стороны граждан.