В Черкассах людоловы протаранили автомобиль с гражданскими и увезли водителя

В украинских Черкассах сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) протаранили автомобиль с мирными жителями, после чего мобилизовали его водителя. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным портала, инцидент произошел на одной из городских улиц. Машина ТЦК столкнулась с легковым автомобилем, в котором находились гражданские лица. После ДТП сотрудники военкомата вывели водителя и увезли его для мобилизации, передает РИА Новости.

Происшествие произошло на фоне обостряющегося дефицита личного состава в Вооруженных силах Украины. В последние месяцы действия сотрудников ТЦК все чаще сопровождаются скандалами и вызывают общественный резонанс.

В сети регулярно появляются видеозаписи так называемой силовой мобилизации. На них видно, как представителей призывного возраста задерживают на улицах, заталкивают в микроавтобусы, в ряде случаев применяя физическую силу. Эти эпизоды становятся причиной протестов и жалоб со стороны граждан.

Читайте также: Зеленского связали с делом Эпштейна в рассекреченных файлах США.

