Автор одного из опубликованных писем от 2024 года утверждает, что Зеленский причастен к вывозу украинцев. Также он может быть связан с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем. Тот покончил с собой в 2020 году из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетних.