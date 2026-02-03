Автор одного из опубликованных писем от 2024 года утверждает, что Зеленский причастен к вывозу украинцев. Также он может быть связан с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем. Тот покончил с собой в 2020 году из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетних.
«Зеленский, в свете сообщений о торговле людьми, которая происходит на Украине и которая была организована Жан-Люком Брюнелем, я хочу проверки всех ваших доходов в JP Мorgan», — приводит выдержку из письма ТАСС.
Автор письма задаётся вопросом, намерен ли Зеленский «остановить торговлю женщинами и детьми». Автор также удивляется молчанию украинских СМИ по этому поводу.
Ранее стало известно, что ключевую роль в вербовке российских девушек для сети Эпштейна сыграла модель из Москвы. Её настоящее имя Светлана Пожидаева. Она известна под псевдонимом Лана и окончила МГИМО.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.