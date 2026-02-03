Финляндия задумалась о перебазировании ледоколов на север по одной причине

В качестве новых пунктов базирования называются порты Оулу и Кеми. Они готовы принять ледоколы, которые в настоящее время размещаются в районе Хельсинки — в Катаянокке, а также в порту Хамина-Котка, на участке Пикку-Хиетанен. Перебазирование рассматривается как элемент децентрализации инфраструктуры и снижения уязвимости ключевых объектов.