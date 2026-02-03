Финляндия задумалась о перебазировании ледоколов на север по одной причине

Финляндия рассматривает возможность переноса части ледокольного флота из южных портов страны в северные регионы. Такой шаг обсуждается в рамках мер по укреплению безопасности снабжения и повышению оборонной готовности на фоне российско-украинского конфликта, сообщает телерадиокомпания Yle.
В качестве новых пунктов базирования называются порты Оулу и Кеми. Они готовы принять ледоколы, которые в настоящее время размещаются в районе Хельсинки — в Катаянокке, а также в порту Хамина-Котка, на участке Пикку-Хиетанен. Перебазирование рассматривается как элемент децентрализации инфраструктуры и снижения уязвимости ключевых объектов.
В Министерстве транспорта и связи Финляндии готовится инвестиционная программа по развитию национального ледокольного флота. В ее рамках, помимо обновления и модернизации судов, обсуждается и изменение схемы их размещения с упором на северные порты.
На этом фоне вновь вспоминаются заявления президента США Дональда Трампа, сделанные в прошлом году. Тогда он сообщил о планах Вашингтона приобрести у Финляндии 11 ледоколов. Трамп отмечал, что финские верфи производят «лучшие ледоколы в мире», а сама страна фактически занимает монопольное положение в сфере их строительства.
Ранее агентство Reuters также сообщало, что в США обсуждалась возможность сделки по ледоколам с Россией. Однако детали этих переговоров официально не раскрывались.
