Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: бойцы РФ заняли основную часть Никифоровки под Краматорском

Военкор сообщил, что российские военные с ожесточенными боями продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в районе Краматорска российским подразделениям удалось занять основную часть села Никифоровка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«В Никифоровке и на окружающих высотах — ожесточенные встречные бои. Основная часть села перешла под наш контроль», — написал он.

Военкор сообщил также о ведении подразделениями РФ ожесточенных боев за высоты в районе высот на участках Майское — Веролюбовка и Приволье — Миньковка и Новомарково. Котенок отметил, что в случае прорыва на эти высоты российским бойцам останется преодолеть чуть более полутора десятков километров, чтобы выйти к Славянско-Краматорской агломерации.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о занятии подразделениями РФ высот над южной частью Никифоровки. Также сообщалось о ведении российскими военными боев за господствующие высоты к северу от села Резниковка и в районе населенных пунктов Закотное и Кривая Лука.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск к Славянску.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше