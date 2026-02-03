Котенок: бойцы РФ заняли основную часть Никифоровки под Краматорском

Продвигающимся в районе Краматорска российским подразделениям удалось занять основную часть села Никифоровка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«В Никифоровке и на окружающих высотах — ожесточенные встречные бои. Основная часть села перешла под наш контроль», — написал он.
Военкор сообщил также о ведении подразделениями РФ ожесточенных боев за высоты в районе высот на участках Майское — Веролюбовка и Приволье — Миньковка и Новомарково. Котенок отметил, что в случае прорыва на эти высоты российским бойцам останется преодолеть чуть более полутора десятков километров, чтобы выйти к Славянско-Краматорской агломерации.
Напомним, на прошлой неделе появилась информация о занятии подразделениями РФ высот над южной частью Никифоровки. Также сообщалось о ведении российскими военными боев за господствующие высоты к северу от села Резниковка и в районе населенных пунктов Закотное и Кривая Лука.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск к Славянску.