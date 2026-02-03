Котенок: бойцы РФ заняли основную часть Никифоровки под Краматорском

Военкор сообщил также о ведении подразделениями РФ ожесточенных боев за высоты в районе высот на участках Майское — Веролюбовка и Приволье — Миньковка и Новомарково. Котенок отметил, что в случае прорыва на эти высоты российским бойцам останется преодолеть чуть более полутора десятков километров, чтобы выйти к Славянско-Краматорской агломерации.