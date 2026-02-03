Ричмонд
В МПЦ Sputnik Узбекистан обсудят актуальные вопросы энергетики

Речь пойдет о том, как Россия переориентирует газовые поставки в связи с запретом на импорт газа из РФ в Европейский союз, будет ли Россия строить в Армении АЭС с малыми модульными реакторами, появится ли атомный кластер в Узбекистане.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 4 февраля в 15.00 по ташкентскому времени состоится видеомост Москва — Ереван — Минск — Ташкент — Сухум на тему: «Актуальные вопросы энергетики».

Участник в Москве:

главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич.

Эксперт расскажет:

как Россия переориентирует газовые поставки в связи с запретом на импорт газа из РФ в Европейский союз;

будет ли Россия строить в Армении АЭС с малыми модульными реакторами;

возможно ли строительство атомной станции в Абхазии;

появится ли атомный кластер в Узбекистане;

существует ли дефицит урана.

К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:

+998971907178.

@alisherakimbaev.

a.akimbaev@sputniknews.com.

Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

