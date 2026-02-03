В МПЦ Sputnik Узбекистан обсудят актуальные вопросы энергетики

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 4 февраля в 15.00 по ташкентскому времени состоится видеомост Москва — Ереван — Минск — Ташкент — Сухум на тему: «Актуальные вопросы энергетики».
Участник в Москве:
главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич.
Эксперт расскажет:
как Россия переориентирует газовые поставки в связи с запретом на импорт газа из РФ в Европейский союз;
будет ли Россия строить в Армении АЭС с малыми модульными реакторами;
возможно ли строительство атомной станции в Абхазии;
появится ли атомный кластер в Узбекистане;
существует ли дефицит урана.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178.
@alisherakimbaev.
a.akimbaev@sputniknews.com.
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.