МИД РФ сообщил о заморозке диалога с Японией по Арктике

«Как неоднократно подчёркивал в своих выступлениях президент России Владимир Путин, даже в сегодняшней геополитической ситуации Россия остаётся открытой для диалога со всеми конструктивно настроенными зарубежными партнёрами, стремящимися к взаимовыгодному сотрудничеству в Арктике. К сожалению, этого нельзя сказать об официальном Токио, который в контексте украинского кризиса занял крайне недружественную позицию по отношению к нашей стране», — говорится в сообщении МИД.