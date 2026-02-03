Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ сообщил о заморозке диалога с Японией по Арктике

Контакты между Россией и Японией по арктической тематике приостановлены. Москва готова обсудить варианты сотрудничества после того, как Токио откажется от антироссийской политики. Об этом сообщили в МИД России в ответах на вопросы СМИ.

Источник: Life.ru

«Как неоднократно подчёркивал в своих выступлениях президент России Владимир Путин, даже в сегодняшней геополитической ситуации Россия остаётся открытой для диалога со всеми конструктивно настроенными зарубежными партнёрами, стремящимися к взаимовыгодному сотрудничеству в Арктике. К сожалению, этого нельзя сказать об официальном Токио, который в контексте украинского кризиса занял крайне недружественную позицию по отношению к нашей стране», — говорится в сообщении МИД.

В дипведомстве добавили, что межправительственный диалог по арктическим вопросам остаётся замороженным в рамках российских ответных мер. Когда японская сторона решит отказаться от антироссийского курса, можно будет детально изучить возможности для налаживания кооперации в северных широтах. В частности, в сферах энергетики и транспорта.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, страна намерена принимать в отношении России меры, которые, по мнению Токио, отвечают национальным интересам и способствуют завершению конфликта на Украине. Так он ответил на вопросы журналистов о возможных новых санкциях.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше