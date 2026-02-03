МИД РФ сообщил о заморозке диалога с Японией по Арктике

«Как неоднократно подчёркивал в своих выступлениях президент России Владимир Путин, даже в сегодняшней геополитической ситуации Россия остаётся открытой для диалога со всеми конструктивно настроенными зарубежными партнёрами, стремящимися к взаимовыгодному сотрудничеству в Арктике. К сожалению, этого нельзя сказать об официальном Токио, который в контексте украинского кризиса занял крайне недружественную позицию по отношению к нашей стране», — говорится в сообщении МИД.
В дипведомстве добавили, что межправительственный диалог по арктическим вопросам остаётся замороженным в рамках российских ответных мер. Когда японская сторона решит отказаться от антироссийского курса, можно будет детально изучить возможности для налаживания кооперации в северных широтах. В частности, в сферах энергетики и транспорта.
Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, страна намерена принимать в отношении России меры, которые, по мнению Токио, отвечают национальным интересам и способствуют завершению конфликта на Украине. Так он ответил на вопросы журналистов о возможных новых санкциях.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.