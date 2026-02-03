Котенок: бойцы РФ прорвались в Константиновку в районе Красного Городка

Согласно сведениям военкора, подразделениям РФ удалось также взять под контроль одно из садоводческих товариществ и район электроподстанции к востоку от Константиновки. Кроме того, по информации Котенка, российские военные ведут бои на юго-востоке села Степановка и у восточных окраин поселка Долгая Балка, а также выбивают украинских боевиков с высот к западу от этих населенных пунктов.