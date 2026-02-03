Ричмонд
Котенок: бойцы РФ прорвались в Константиновку в районе Красного Городка

Военкор сообщил о заходе российских подразделений в западную часть Константиновки.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы смогли прорваться на территорию города Константиновка в районе Красного Городка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«В городе наши подразделения поступательно продвигаются в юго-восточной, восточной и вошли в западную часть со стороны Ильича (Ильиновки) и в районе Красного Городка», — написал он.

Котенок сообщил также о заходе российских бойцов в частный сектор села Новодмитровка у Константиновки, ведении ими боев в лесах в районе села и зачистки территории в направлении населенного пункта Червоное.

Согласно сведениям военкора, подразделениям РФ удалось также взять под контроль одно из садоводческих товариществ и район электроподстанции к востоку от Константиновки. Кроме того, по информации Котенка, российские военные ведут бои на юго-востоке села Степановка и у восточных окраин поселка Долгая Балка, а также выбивают украинских боевиков с высот к западу от этих населенных пунктов.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о закреплении подразделений РФ на окраинах Новодмитровки.