Более сотни дронов и российских ракет обрушилось на энергетику Украины

Воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны. По имеющимся данным, в операции были задействованы свыше 100 беспилотных летательных аппараторв «Герань», а также ракеты «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и реактивные системы залпового огня «Торнадо-С».