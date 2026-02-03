Более сотни дронов и российских ракет обрушилось на энергетику Украины

По энергетическим и военным объектам на территории Украины нанесён массированный удар с применением беспилотников и ракет различных типов. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны. По имеющимся данным, в операции были задействованы свыше 100 беспилотных летательных аппараторв «Герань», а также ракеты «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и реактивные системы залпового огня «Торнадо-С».
Основными целями стали объекты энергетической инфраструктуры в ряде крупных городов. В ночь на текущие сутки десятки взрывов прогремели в Киеве и Киевской области. Под ударами оказались Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4), подстанция «Киевская» и ТЭЦ-5. В районах энергообъектов зафиксированы возгорания.
Серьёзные перебои с электроснабжением отмечаются в Харькове. Взрывы и пожары произошли в районе подстанции 330 кВ «Лосево». Также сообщается о проблемах с подачей электроэнергии в Чугуеве.
Серия мощных взрывов на энергетических объектах зафиксирована в Днепропетровске. В Одессе произошли пожары и взрывы, предварительно целью атаки беспилотников стала портовая инфраструктура.
Взрывы также прогремели в Сумской области, Кривом Роге и Запорожье. Добавим, что данные о масштабах повреждений и последствиях ударов продолжают уточняться.
