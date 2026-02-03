Стало известно о попытках ЕС отвлечь Трампа от Ирана ради помощи Киеву

Евросоюз пытается переключить внимание президента США Дональда Трампа с Ирана на Украину, чтобы сохранить американскую поддержку Киева. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
По его словам, действия европейских стран во многом совпадают с ожиданиями украинских властей. Как утверждает Христофору, Брюссель стремится вовлечь Трампа в украинскую повестку и тем самым снизить его фокус на Ближнем Востоке, однако делает это без особого успеха.
Журналист отметил, что ЕС ищет любые способы привлечь внимание американского лидера. В числе таких мер он назвал обсуждение замороженных российских активов, а также заявления о возможных шагах в Балтийском регионе. Кроме того, по его словам, в Европе продолжают готовить новые санкционные пакеты.
Ранее Дональд Трамп заявил, что в направлении Ирана движется «огромная армада», и выразил надежду, что Тегеран согласится на переговоры и заключение, по его формулировке, «справедливой и равноправной» сделки, предусматривающей полный отказ от ядерного оружия.
Президент США напомнил, что в июне 2025 года американские военные нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции Midnight Hammer («Полуночный молот»). Он также предупредил, что возможная следующая атака может быть «еще хуже», и призвал не допустить дальнейшей эскалации.
