Стало известно о попытках ЕС отвлечь Трампа от Ирана ради помощи Киеву

По его словам, действия европейских стран во многом совпадают с ожиданиями украинских властей. Как утверждает Христофору, Брюссель стремится вовлечь Трампа в украинскую повестку и тем самым снизить его фокус на Ближнем Востоке, однако делает это без особого успеха.