Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о попытках ЕС отвлечь Трампа от Ирана ради помощи Киеву

Евросоюз пытается переключить внимание президента США Дональда Трампа с Ирана на Украину, чтобы сохранить американскую поддержку Киева.

Евросоюз пытается переключить внимание президента США Дональда Трампа с Ирана на Украину, чтобы сохранить американскую поддержку Киева. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

По его словам, действия европейских стран во многом совпадают с ожиданиями украинских властей. Как утверждает Христофору, Брюссель стремится вовлечь Трампа в украинскую повестку и тем самым снизить его фокус на Ближнем Востоке, однако делает это без особого успеха.

Журналист отметил, что ЕС ищет любые способы привлечь внимание американского лидера. В числе таких мер он назвал обсуждение замороженных российских активов, а также заявления о возможных шагах в Балтийском регионе. Кроме того, по его словам, в Европе продолжают готовить новые санкционные пакеты.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в направлении Ирана движется «огромная армада», и выразил надежду, что Тегеран согласится на переговоры и заключение, по его формулировке, «справедливой и равноправной» сделки, предусматривающей полный отказ от ядерного оружия.

Президент США напомнил, что в июне 2025 года американские военные нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции Midnight Hammer («Полуночный молот»). Он также предупредил, что возможная следующая атака может быть «еще хуже», и призвал не допустить дальнейшей эскалации.

Читайте также: Россия неожиданно отреагировала на «дорогу Трампа» у своих границ.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше