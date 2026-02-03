В Тегеране опасаются, что удар США может спровоцировать падение власти в стране

Власти Ирана все больше опасаются, что возможный военный удар со стороны США может привести не только к внешней эскалации, но и к внутреннему кризису, вплоть до свержения правящего режима. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на действующих и бывших иранских чиновников.
По данным агентства, верховному лидеру страны Али Хаменеи доложили, что общественное недовольство жесткими методами подавления январских протестов достигло критического уровня. Источники утверждают, что страх, который ранее сдерживал протестную активность, больше не играет прежней роли.
Собеседники Reuters отмечают, что в иранском руководстве пришли к выводу: внешнее давление, в том числе возможный удар США, может придать протестующим дополнительную решимость и спровоцировать новые массовые выступления.
Один из бывших высокопоставленных чиновников с умеренными взглядами заявил, что в обществе накопилось глубокое возмущение, а «стена страха фактически рухнула». По его оценке, население больше не воспринимает репрессии как сдерживающий фактор.
Другой источник агентства полагает, что противники Ирана заинтересованы в возобновлении демонстраций с целью подорвать власть Хаменеи. Он предупреждает, что в случае массовых протестов уровень насилия в стране может резко возрасти. По его словам, сочетание внешнего удара и выступлений разгневанного населения способно привести к краху действующего режима, и именно этого, как он считает, добиваются враги Тегерана.
При этом Reuters обращает внимание, что в прошлом удары Израиля или США по иранским целям не приводили к всплеску протестной активности внутри страны. Однако нынешняя ситуация, по оценке источников агентства, отличается более высоким уровнем социального напряжения.
