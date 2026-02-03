В Тегеране опасаются, что удар США может спровоцировать падение власти в стране

Другой источник агентства полагает, что противники Ирана заинтересованы в возобновлении демонстраций с целью подорвать власть Хаменеи. Он предупреждает, что в случае массовых протестов уровень насилия в стране может резко возрасти. По его словам, сочетание внешнего удара и выступлений разгневанного населения способно привести к краху действующего режима, и именно этого, как он считает, добиваются враги Тегерана.