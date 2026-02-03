Трамп обвинил Гарвард в антисемитизме и потребовал от него миллиард долларов

Президент США Дональд Трамп обвинил Гарвардский университет в антисемитизме и потребовал от университета миллиард долларов. Соответствующий пост он опубликовал в своей соцсети Truth Social.
В публикации американский лидер заявил, что университет «давно нарушает закон» и пытается пытался избежать крупной финансовой ответственности. При этом руководство вуза отклонило предложенную Белым домом схему урегулирования. Трамп также раскритиковал президента Гарварда и обвинил учебное заведение в распространении предвзятых взглядов.
«Мы требуем компенсацию в размере одного миллиарда долларов и не хотим иметь больше никаких дел с Гарвардским университетом в будущем», — написал Трамп.
По его мнению, разбирательство должно носить уголовный, а не гражданский характер. Также в посте упоминались возможные последствия для университета и его зависимость от федерального финансирования. Официальной реакции Гарварда на заявление на момент публикации не приводилось.
