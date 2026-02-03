Ричмонд
Трамп обвинил Гарвард в антисемитизме и потребовал от него миллиард долларов

Трамп обвинил Гарвард в попытке избежать крупной финансовой ответственности.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп обвинил Гарвардский университет в антисемитизме и потребовал от университета миллиард долларов. Соответствующий пост он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

В публикации американский лидер заявил, что университет «давно нарушает закон» и пытается пытался избежать крупной финансовой ответственности. При этом руководство вуза отклонило предложенную Белым домом схему урегулирования. Трамп также раскритиковал президента Гарварда и обвинил учебное заведение в распространении предвзятых взглядов.

«Мы требуем компенсацию в размере одного миллиарда долларов и не хотим иметь больше никаких дел с Гарвардским университетом в будущем», — написал Трамп.

По его мнению, разбирательство должно носить уголовный, а не гражданский характер. Также в посте упоминались возможные последствия для университета и его зависимость от федерального финансирования. Официальной реакции Гарварда на заявление на момент публикации не приводилось.

Ранее в центре резкой критики со стороны Трампа оказался экс-президент США Барак Обама. Того нынешний американский лидер призвал арестовать. Все из-за «фабрикации обвинений о связях с Россией». По словам Трампа, Обама безосновательно уличал его во время президентских выборов 2016 года.

