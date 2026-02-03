Ричмонд
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. Военная операция, день 1441-й

ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами по Украине, сообщают мониторинговые ресурсы, выпущено до 30 ракет. Запущены ракеты «Циркон» из Крыма, баллистические ракеты «Искандер-М», крылатые ракеты «Х-32», а также крылатые ракеты «Х-101» с бомбардировщиков Ту-95МС. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 10 украинских беспилотников над регионами России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:41 Более 20 человек погибло в результате атак со стороны ВСУ на приграничные населенные пункты Белгородской области с начала года, 98 человек ранено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:20 ?Минобороны: силами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских БПЛА.

• три БПЛА — над территорией Белгородской области,

• три БПЛА — над территорией Орловской области,
• два БПЛА — над территорией Калужской области,
• один БПЛА — над территорией Курской области,
• один БПЛА — над территорией Ростовской области.

8:10 ~ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине~, сообщают украинские мониторинговые ресурсы. Были запущены ракеты «Циркон» из Крыма, баллистические ракеты «Искандер-М» и крылатые ракеты «Х-32» из Брянской области, крылатые ракеты «Х-101» с бомбардировщиков Ту-95МС.

8:00 Сегодня 1441-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

