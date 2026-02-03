ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. Военная операция, день 1441-й

8:41 Более 20 человек погибло в результате атак со стороны ВСУ на приграничные населенные пункты Белгородской области с начала года, 98 человек ранено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
8:20 ?Минобороны: силами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских БПЛА.
• три БПЛА — над территорией Белгородской области,
8:10 ~ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине~, сообщают украинские мониторинговые ресурсы. Были запущены ракеты «Циркон» из Крыма, баллистические ракеты «Искандер-М» и крылатые ракеты «Х-32» из Брянской области, крылатые ракеты «Х-101» с бомбардировщиков Ту-95МС.
8:00 Сегодня 1441-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.