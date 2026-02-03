Лебедев: в Киеве и Харькове после взрывов загорелись энергообъекты

В украинской столице и на территории Харькова в результате взрывов произошли пожары на энергообъектах, сообщил во вторник в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, в частности, в Киеве загорелась ТЭЦ-4, в районе которой прогремели четыре взрыва.
Лебедев сообщил также о произошедших после серии взрывов возгораниях на подстанциях «Харьковская» и «Лосевская» в Харькове.
«Оба объекта — узлы магистрального уровня, а не районные распределители. На местах зафиксированы масштабные пожары, что указывает на серьезные повреждения оборудования», — отметил координатор подполья.
По его словам, взрывы были слышны также на ТЭЦ-3 в украинской столице, ТЭЦ-5 в Харькове и на подстанции «Киев» 750 кВ в Киевской области.
Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Киеве и Харькове прогремели минувшей ночью и утром во вторник на фоне воздушной тревоги.