Индия рассчитывает получить доступ к технологиям США после торговой сделки

Торговое соглашение между Индией и Соединенными Штатами откроет для Дели доступ к американским технологиям и позволит сторонам совместно заниматься их разработкой. Об этом заявил министр торговли Индии Пиюш Гоял.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о заключении торговой сделки с Индией. В рамках договоренностей Вашингтон установит пониженную взаимную пошлину в размере 18%. Этот тариф станет самым низким для стран Индийского субконтинента.
Гоял поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента США Дональда Трампа с достижением соглашения, отметив, что оно имеет стратегическое значение для обеих стран. По его словам, Индия и США являются «естественными союзниками», а новое партнерство позволит им совместно создавать технологии, разрабатывать решения и укреплять сотрудничество в интересах мира и экономического роста.
Министр подчеркнул, что соглашение открывает новые возможности для индийских фермеров, малого и среднего бизнеса, предпринимателей и квалифицированных специалистов. Оно, по его оценке, позволит расширить производство в Индии для мировых рынков, развивать проектирование и инновации внутри страны.
По словам Гояла, сделка выходит за рамки обычного торгового соглашения. Он назвал ее поворотным моментом в индийско-американских отношениях, который должен ускорить движение Индии к статусу развитой страны к 2047 году.
Читайте также: Россия неожиданно отреагировала на «дорогу Трампа» у своих границ.