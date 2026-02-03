Индия рассчитывает получить доступ к технологиям США после торговой сделки

Гоял поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента США Дональда Трампа с достижением соглашения, отметив, что оно имеет стратегическое значение для обеих стран. По его словам, Индия и США являются «естественными союзниками», а новое партнерство позволит им совместно создавать технологии, разрабатывать решения и укреплять сотрудничество в интересах мира и экономического роста.