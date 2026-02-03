Ричмонд
Каллас заподозрили в попытке срыва нового раунда переговоров по Украине в ОАЭ

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас может предпринять шаги для срыва очередного раунда переговоров между Россией и Украиной, который планируется провести в ОАЭ. Таким мнением в в эфире своего YouTube-канала поделился британский военный аналитик Александр Меркурис. Он отметил, что нынешнее положение Украины остаётся крайне нестабильным, и в Киеве это хорошо осознают.

Источник: Life.ru

«Киеву нужно перемирие, а не переговоры о мире, а значит, их надо затянуть или, если получится, сорвать», — сказал он.

Именно поэтому, считает Меркурис, украинская сторона не заинтересована в быстром продвижении к полноценному мирному соглашению. Аналитик предположил, что Кая Каллас может попытаться сыграть на существующих разногласиях между Москвой и Киевом, чтобы помочь главе украинского режима Владимиру Зеленскому затянуть переговорный процесс. По его словам, расчёт может строиться на том, что Россия со временем утратит интерес к диалогу и сделает вывод о невозможности договорённостей с нынешним руководством Украины.

Ранее Кая Каллас, выступая на конференции по безопасности в Осло, заявила, что за последние сто лет Россия якобы неоднократно проявляла агрессию в отношении других государств. По её словам, за этот период Москва, как она утверждала, нападала как минимум на 19 стран, причём на некоторые — по несколько раз, при этом ни одно из этих государств, по версии Каллас, не предпринимало враждебных действий против России.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

