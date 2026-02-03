Каллас заподозрили в попытке срыва нового раунда переговоров по Украине в ОАЭ

Ранее Кая Каллас, выступая на конференции по безопасности в Осло, заявила, что за последние сто лет Россия якобы неоднократно проявляла агрессию в отношении других государств. По её словам, за этот период Москва, как она утверждала, нападала как минимум на 19 стран, причём на некоторые — по несколько раз, при этом ни одно из этих государств, по версии Каллас, не предпринимало враждебных действий против России.