Силы ПВО за ночь сбили 10 беспилотников над территорией России

Средства ПВО за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, три дрона сбили над Белгородской областью и еще три — над Орловской. Два аппарата перехватили в небе над Калужской областью. По одному беспилотнику уничтожили в Курской и Ростовской областях.
В министерстве уточнили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа. Информация о разрушениях на земле и пострадавших не приводилась. Детали не уточнялись.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.
Ранее Минобороны сообщало об отражении другой массированной атаки украинских дронов. Так, в ночь с 2 на 3 февраля системы ПВО сбили 31 беспилотник над несколькими регионами. Больше всего аппаратов уничтожили над Белгородской областью. Также цели перехватывали в Краснодарском крае и ряде других регионов.