Трамп заявил, что никогда не был на «прокажённом» острове Эпштейна

«Можете забыть об отчаянной надежде радикальных левых, некоторых из которых я буду судить. Кроме того, в отличие от множества людей, которые любят “трепаться”, я никогда не был на этом прокажённом острове Эпштейна, но почти все эти беспринципные демократы и их спонсоры там были», — сказал Трамп.