Трамп заявил, что никогда не был на «прокажённом» острове Эпштейна

«Можете забыть об отчаянной надежде радикальных левых, некоторых из которых я буду судить. Кроме того, в отличие от множества людей, которые любят “трепаться”, я никогда не был на этом прокажённом острове Эпштейна, но почти все эти беспринципные демократы и их спонсоры там были», — сказал Трамп.
Ранее Life.ru сообщал, что имя президента США Дональда Трампа встречается в файлах скандального Эпштейна более 3000 раз. При этом сообщается, что сведений о противоправных действиях нынешнего главы государства там нет, а сам факт упоминания ещё не говорит о том, что он негодяй.
