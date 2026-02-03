Ричмонд
Трамп заявил, что никогда не был на «прокажённом» острове Эпштейна

Дональд Трамп утверждает, что никогда не посещал «прокажённый» остров Джеффри Эпштейна. Об этом президент США заявил, комментируя новый массив файлов по резонансному уголовному делу. Американский лидер также отверг, что дружил с финансистом.

Источник: Life.ru

«Можете забыть об отчаянной надежде радикальных левых, некоторых из которых я буду судить. Кроме того, в отличие от множества людей, которые любят “трепаться”, я никогда не был на этом прокажённом острове Эпштейна, но почти все эти беспринципные демократы и их спонсоры там были», — сказал Трамп.

Ранее Life.ru сообщал, что имя президента США Дональда Трампа встречается в файлах скандального Эпштейна более 3000 раз. При этом сообщается, что сведений о противоправных действиях нынешнего главы государства там нет, а сам факт упоминания ещё не говорит о том, что он негодяй.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

