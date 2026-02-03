ВСУ бросают оружие и позиции в Сумской области под натиском российских войск

Ранее сообщалось, что для укрепления обороны на Сумском направлении была направлена бригада ВСУ. Российские источники утверждают, что это подразделение было сформировано заново из 27-й реактивной артиллерийской бригады, которая лишилась всех своих установок HIMARS. Для восполнения артиллерийского потенциала бригады предпринимались попытки оснастить её украинскими САУ «Богдана».