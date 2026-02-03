Ричмонд
ВСУ бросают оружие и позиции в Сумской области под натиском российских войск

Украинские военные спешно оставляют позиции в Краснопольском районе Сумской области. Об этом РИА «Новости» заявили в российских силовых структурах.

Отмечается, что оборона ВСУ на этом участке «трещит по швам», а личный состав отступает, бросая вооружение. На оставленных позициях находят пустые бутылки от спиртного и средства индивидуальной защиты.

«Личный состав бежит, бросая вооружение», — сказал собеседник агентства.

Действующая в регионе группировка «Север» продолжает наступление. За последние сутки, по информации Минобороны РФ, противник потерял здесь до 250 человек личного состава, технику и несколько складов.

Ранее сообщалось, что для укрепления обороны на Сумском направлении была направлена бригада ВСУ. Российские источники утверждают, что это подразделение было сформировано заново из 27-й реактивной артиллерийской бригады, которая лишилась всех своих установок HIMARS. Для восполнения артиллерийского потенциала бригады предпринимались попытки оснастить её украинскими САУ «Богдана».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.