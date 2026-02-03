Отмечается, что оборона ВСУ на этом участке «трещит по швам», а личный состав отступает, бросая вооружение. На оставленных позициях находят пустые бутылки от спиртного и средства индивидуальной защиты.
«Личный состав бежит, бросая вооружение», — сказал собеседник агентства.
Действующая в регионе группировка «Север» продолжает наступление. За последние сутки, по информации Минобороны РФ, противник потерял здесь до 250 человек личного состава, технику и несколько складов.
Ранее сообщалось, что для укрепления обороны на Сумском направлении была направлена бригада ВСУ. Российские источники утверждают, что это подразделение было сформировано заново из 27-й реактивной артиллерийской бригады, которая лишилась всех своих установок HIMARS. Для восполнения артиллерийского потенциала бригады предпринимались попытки оснастить её украинскими САУ «Богдана».
