Россия готова к новой реальности после истечения ДСНВ, заявил Рябков

ПЕКИН, 3 фев — РИА Новости. РФ готова к новой реальности отсутствия каких-либо ограничений в области вооружений после истечения ДСНВ, оснований для драматизации нет, заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Это новый момент, новая реальность, мы к ней готовы, мы просчитывали, предполагали, что такое может случиться, ничего неожиданного нет в этом, и основания для какой-то драматизации происходящего мы тоже не видим, но факт есть факт, мы утрачиваем стабилизирующие элементы в прежней конструкции, и элементы такого волюнтаризма на грани хаоса они дают о себе знать всё более отчетливо», — заявил Рябков.

