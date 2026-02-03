В Сумской области бойцы РФ прорвались в Покровку под Краснопольем

В Сумской области российские подразделения прорвались в село Покровка под Краснопольем, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«С сумского приграничья появляются сообщения о прорыве нашими войсками границы в районе Краснополья со стороны Колотиловки, где ВС РФ вошли в Покровку», — написал он.
Связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер» сообщил во вторник, что оборона противника на территории Краснопольского района начала сыпаться. По информации источников канала, украинские боевики покидают позиции под давлением российских войск.
«В Краснопольском районе оборона ВСУ посыпалась под натиском Северян. Личный состав ВСУ бежит с позиций при первом же контакте, бросая вооружение», — говорится в публикации.
Сообщается также об успешном продвижении подразделений РФ на территории Сумского и Глуховского районов.
Согласно опубликованной каналом сводке, в течение суток российские военные уничтожили в Сумской области свыше 110 украинских боевиков. Кроме того, противник потерял буксируемую гаубицу, миномет, десять единиц автотранспортаи станцию спутниковой связи Starlink.
Ранее стало известно об уничтожении двух составов с военнослужащими и техникой ВСУ в районе железнодорожной станции Конотоп Сумской области.