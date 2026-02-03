Трамп добивается от Гарварда выплаты компенсации в $1 млрд

В октябре 2025 года Трамп заявлял, что представители Гарварда и администрация США достигли договорённости о выплате университетом около 500 млн долларов и участии в программах обучения работе с искусственным интеллектом в профессиональных училищах. В новом заявлении президент дал понять, что считает эти меры недостаточными, а также опроверг сообщения о снижении требований к университету.