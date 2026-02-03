Трамп добивается от Гарварда выплаты компенсации в $1 млрд

Администрация США добивается от Гарвардского университета выплаты компенсации в размере 1 млрд долларов за допущенные нарушения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, власти не намерены в дальнейшем сотрудничать с университетом. Трамп назвал Гарвард «глубоко антисемитским» и заявил о «вопиющих случаях нарушения закона» в учебном заведении.
Ранее администрация США потребовала от Гарварда изменить внутреннюю политику, мотивируя это необходимостью защиты студентов еврейского происхождения от проявлений антисемитизма. В отношении университета также были приняты другие меры. В частности, предлагалось лишить его статуса некоммерческого учебного заведения. Министерство образования США объявило о заморозке грантов для университета на сумму 2,2 млрд долларов и долгосрочных контрактов на 60 млн долларов.
В октябре 2025 года Трамп заявлял, что представители Гарварда и администрация США достигли договорённости о выплате университетом около 500 млн долларов и участии в программах обучения работе с искусственным интеллектом в профессиональных училищах. В новом заявлении президент дал понять, что считает эти меры недостаточными, а также опроверг сообщения о снижении требований к университету.
