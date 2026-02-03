Пауза в ударах по ТЭК Украины завершилась 1 февраля — Кремль

При этом реальное состояние украинской энергетической системы остается не до конца ясным: есть проблемы как с генерацией, так и с передачей энергии между регионами, а часть данных о повреждениях может искажаться. За время паузы, по мнению специалистов, масштабного ремонта провести не успели, но Украина могла использовать этот период для перераспределения мощностей и оптимизации сетей.