Пауза в ударах по ТЭК Украины завершилась 1 февраля — Кремль

Односторонняя пауза в ударах России по объектам топливно-энергетического комплекса Украины завершилась 1 февраля. Это 2 февраля подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что соответствующие сроки уже озвучивались ранее.
По словам Пескова, мораторий был введен для создания благоприятного фона перед переговорами России, США и Украины, которые прошли 23−24 января в Абу-Даби. После этой встречи Кремль объявил о приостановке ударов по ТЭК Украины по инициативе президента США Дональда Трампа. Сам Трамп позже заявлял, что просил Владимира Путина о паузе, в частности, по ударам по Киеву, пишут Ведомости.
Второй раунд консультаций по вопросам безопасности изначально планировался на 1 февраля без участия США, однако в итоге было решено провести трехстороннюю встречу 4−5 февраля. Песков пояснил перенос необходимостью согласовать графики сторон и подтвердил, что переговоры также пройдут в Абу-Даби.
Эксперты отмечают, что пауза изначально была рассчитана именно до 1 февраля. Ее продление потребовало бы новых договоренностей, прежде всего с США. В отсутствие встречных шагов со стороны Киева у Москвы, по оценкам аналитиков, снизилась мотивация продлевать мораторий. При этом подчеркивается, что пауза стала жестом в ответ на просьбу Трампа и демонстрацией договороспособности России, а не результатом прямой российско-украинской договоренности.
Украинские официальные лица при этом выступили с противоречивыми заявлениями. Министр энергетики Артем Некрасов сообщил о якобы возобновившихся ударах по ТЭК в ночь на 2 февраля и частичных отключениях в ряде областей. Позднее Владимир Зеленский заявил, что «целенаправленных» ударов не было, хотя признал повреждения инфраструктуры.
Эксперты полагают, что удары по энергетике остаются частью общей системы боевых действий и могут продолжаться. По их оценкам, больше всего на Украине пострадала теплоэнергетика — до 60% мощностей выведено из строя. Энергоснабжение страны в значительной степени держится за счет атомных станций, импорта электроэнергии из соседних стран и частично гидроэнергетики.
При этом реальное состояние украинской энергетической системы остается не до конца ясным: есть проблемы как с генерацией, так и с передачей энергии между регионами, а часть данных о повреждениях может искажаться. За время паузы, по мнению специалистов, масштабного ремонта провести не успели, но Украина могла использовать этот период для перераспределения мощностей и оптимизации сетей.
Читайте также: Россия неожиданно отреагировала на «дорогу Трампа» у своих границ.