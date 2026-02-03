Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава страны ЕС призвал к олимпийскому перемирию на Играх 2026 года

Президент Италии Серджо Маттарелла выступил с инициативой о прекращении огня на время зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо, сообщает агентство АНСА.

Президент Италии Серджо Маттарелла выступил с инициативой о прекращении огня на время зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо, сообщает агентство АНСА.

Глава европейского государства напомнил о принципе олимпийского перемирия и заявил о необходимости его соблюдения во всех регионах, где продолжаются вооруженные конфликты. По его словам, спорт остается редкой международной площадкой, изначально направленной против насилия и войн и способной снижать градус противостояния.

Маттарелла указал, что Олимпийские игры имеют глобальное значение и несут гуманитарный смысл, выходящий за рамки соревнований. В этом контексте он призвал использовать период Игр как повод для временного прекращения боевых действий.

Идею поддержал президент Национального олимпийского комитета Италии Лучано Буонфильо. Он напомнил, что традиция олимпийского перемирия восходит к античным временам и изначально предполагала обязательную приостановку конфликтов на период соревнований.

Ранее, 10 октября прошлого года, представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил о поддержке итальянской инициативы о всемирном перемирии на время зимних Олимпийских игр 2026 года. Соревнования запланированы на период с 6 по 22 февраля.

Читайте также: Россия неожиданно отреагировала на «дорогу Трампа» у своих границ.