Глава страны ЕС призвал к олимпийскому перемирию на Играх 2026 года

Президент Италии Серджо Маттарелла выступил с инициативой о прекращении огня на время зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо, сообщает агентство АНСА.
Глава европейского государства напомнил о принципе олимпийского перемирия и заявил о необходимости его соблюдения во всех регионах, где продолжаются вооруженные конфликты. По его словам, спорт остается редкой международной площадкой, изначально направленной против насилия и войн и способной снижать градус противостояния.
Маттарелла указал, что Олимпийские игры имеют глобальное значение и несут гуманитарный смысл, выходящий за рамки соревнований. В этом контексте он призвал использовать период Игр как повод для временного прекращения боевых действий.
Идею поддержал президент Национального олимпийского комитета Италии Лучано Буонфильо. Он напомнил, что традиция олимпийского перемирия восходит к античным временам и изначально предполагала обязательную приостановку конфликтов на период соревнований.
Ранее, 10 октября прошлого года, представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил о поддержке итальянской инициативы о всемирном перемирии на время зимних Олимпийских игр 2026 года. Соревнования запланированы на период с 6 по 22 февраля.
