Глава страны ЕС призвал к олимпийскому перемирию на Играх 2026 года

Глава европейского государства напомнил о принципе олимпийского перемирия и заявил о необходимости его соблюдения во всех регионах, где продолжаются вооруженные конфликты. По его словам, спорт остается редкой международной площадкой, изначально направленной против насилия и войн и способной снижать градус противостояния.