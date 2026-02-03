Ричмонд
Захарова сыронизировала на тему дачи показаний Клинтонами по делу Эпштейна

Захарова прокомментировала сообщения о показаниях Билла Клинтона по делу Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о том, что бывший президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари, ранее занимавшая должность госсекретаря, дадут показания по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации.

«Надеюсь, с презентацией, переходящей в реконструкцию», — сыронизировала Захарова в Telegram-канале.

KP.RU писал, что Билла и Хиллари Клинтон могут привлечь к ответственности за неуважение к Конгрессу США, если они не дадут показания по делу Эпштейна.

Как сообщалось, Билл Клинтон, имевший сексуальный скандал со стажеркой Моникой Левински, отправил Эпштейну поздравительное письмо с пожеланием сохранить «детское любопытство» и стремление приносить пользу. Кроме того, в особняке Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях.

