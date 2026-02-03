«Никаких демаршей»: в МИД рассказали о позиции по вопросу продления Договора о СНВ

Москва не собирается делать демаршей Вашингтону перед истечением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Отсутствие ответа со стороны США российская сторона рассматривает как ответ. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«В остающиеся полтора дня до формального истечения срока действия ДСНВ мы не будем никакие демарши или официальное обращение адресовать американцам… Отсутствие ответа — это тоже ответ», — сказал дипломат.
Рябков обратил внимание на то, что российская сторона сделала все необходимое «своевременно и заблаговременно». По его словам, у Вашингтона «было много времени, для того чтобы все это осмыслить».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что составление нового Договора о СНВ, как того желает президент США Дональд Трамп, — это долго и сложно.
Президент России Владимир Путин предложил американской стороне придерживаться количественных ограничений в связи с Договором о СНВ в течение года. Срок данного документа истекает в феврале 2026 года.