Рябков: РФ уважает позицию Китая по контролю над вооружениями

Китай придерживается четкой позиции по контролю над вооружениями, Москва эту позицию уважает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с журналистами в посольстве России в КНР.
«Китайские коллеги занимают предельно последовательную, очень хорошо сформулированную, чёткую позицию, мы к ней относимся с большим уважением», — отметил Рябков.
Он пояснил, что позиция КНР сводится к тому, что Пекин не собирается подключаться к тем или иным форматам, где ведущую роль традиционно играют Вашингтон и Москва. Замглавы МИД РФ добавил, что китайцы тоже относятся к позиции РФ с уважением.
Рябков подчеркнул, что Москва и Пекин едины во мнении, что система международной безопасности начала разрушаться из-за односторонних действий США.
Ранее Рябков заявил, что Россия регулярно контактирует с США по «раздражителям».