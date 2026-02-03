Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков: РФ уважает позицию Китая по контролю над вооружениями

В МИД РФ заявили, что Москва относится с уважением к позиции КНР по контролю над вооружениями.

Источник: Аргументы и факты

Китай придерживается четкой позиции по контролю над вооружениями, Москва эту позицию уважает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с журналистами в посольстве России в КНР.

«Китайские коллеги занимают предельно последовательную, очень хорошо сформулированную, чёткую позицию, мы к ней относимся с большим уважением», — отметил Рябков.

Он пояснил, что позиция КНР сводится к тому, что Пекин не собирается подключаться к тем или иным форматам, где ведущую роль традиционно играют Вашингтон и Москва. Замглавы МИД РФ добавил, что китайцы тоже относятся к позиции РФ с уважением.

Рябков подчеркнул, что Москва и Пекин едины во мнении, что система международной безопасности начала разрушаться из-за односторонних действий США.

Ранее Рябков заявил, что Россия регулярно контактирует с США по «раздражителям».

Узнать больше по теме
Сергей Рябков: биография российского дипломата
Сергей Рябков — один из самых опытных действующих российских дипломатов, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий. На посту заместителя министра иностранных дел он зарекомендовал себя как принципиальный и бескомпромиссный переговорщик. Подробности его биографии, карьерного пути и личной жизни рассказываем в материале.
Читать дальше